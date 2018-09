Die Biathlon-WM kommt wieder nach Oberhof.

Oberhof wird zum zweiten Mal nach 2004 eine Biathlon-Weltmeisterschaft ausrichten. Der Thüringer Wintersport-Ort erhielt beim Kongress des Weltverbandes IBU#im kroatischen Porec den Zuschlag für die Welttitelkämpfe 2023. Nachdem die Oberhofer vor zwei Jahren das Bewerbungsrennen um die WM#2020 gegen Antholz klar verloren hatten, setzten sie sich diesmal mit 28:21 Stimmen gegen den tschechischen Bewerber Nove Mesto, Ausrichter der WM#2013, durch.



Die bislang letzte Biathlon-WM in Deutschland fand 2012 in Ruhpolding statt. Die WM für 2021 ist an das slowenische Pokljuka vergeben worden.