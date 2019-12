Caroll Spinney ist tot.

Quelle: Steve Miller/AP/dpa

Er spielte Jahrzehnte die "Sesamstraße"-Figuren Bibo und Oscar - jetzt ist US-Schauspieler Caroll Spinney gestorben. Das teilte Sesame Workshop mit. Der 85-Jährige habe schon länger an Dystonie gelitten.



In den 1960er Jahren war der Puppenspieler und Komiker Spinney auf "Sesamstraße"-Erfinder Jim Henson (1936 -1990) getroffen. In den Rollen des Vogels Bibo und des griesgrämigen Oscar aus der Mülltonne arbeitete Spinney ab der ersten Sendung 1969 mit. Erst 2018 ging er in den Ruhestand.