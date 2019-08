Mit dem ehemaligen Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, Julián Castro, stritt Biden über Einwanderungspolitik. Castro will illegale Grenzübertritte lediglich zivilrechtlich verfolgen, und wiederholte den Ruf danach am Mittwoch in Detroit. Das bedeute nicht, dass die Grenzen geöffnet würden, wie einige in seiner Partei sagten, so Castro. Biden dagegen will Grenzübertritte nicht entkriminalisieren. Er merkte an, er habe Castro nie darüber sprechen hören, während dieser Wohnungsbauminister war. Castro antwortete schlagfertig: "Es sieht so aus, als hätte einer von uns die Lektion gelernt, und ein anderer nicht."