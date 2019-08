Jahrzehntelang überlebt der Witz und wurde immer wieder aus der Mottenkiste gekramt, wenn sich Gespräche um Bielefeld drehten oder gar jemand behauptete, er komme aus dieser angeblichen Nicht-Stadt in Westfalen. Sogar Bücher wurden darüber geschrieben. In der ZDF-Serie Wilsberg wurde das Thema in zwei Episoden aufgegriffen. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel rutschte 2012 bei einer Veranstaltung in Bielefeld der Halbsatz heraus: "… so es denn existiert". "Ich hatte den Eindruck, ich war da", schob sie eilig hinterher.