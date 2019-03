Imkervereine und Bieneninstitute bieten Anfängerkurse an, die circa ein halbes Jahr dauern. In dieser Zeit können Teilnehmer alle Arbeiten, die in einem Bienenjahr anfallen, einmal praktisch und an der Seite eines erfahrenen Imkers verrichten. Viele Vereine vermitteln Jungimker auch an einen Imkerpaten. An diesen können sich die Jungimker wenden, wenn sie nach der Ausbildung noch weitere Frage haben oder Hilfe brauchen. Wer für eine praktische Ausbildung keine Zeit hat, kann sich die Theorie auch über Onlineangebote aneignen. Diese werden zum Beispiel auf der Seite die-honigmacher.de bereitgestellt.