In Deutschland gibt es rund eine Million Bienenvölker. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Das am Freitag beschlossene EU-Freilandverbot für drei bienenschädliche Pflanzenschutzmittel ist unter Fachleuten umstritten. "Das größte Problem für das Überleben der Bienen ist der Verlust von blühenden Pflanzen", sagte Klaus Wallner von der Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim in Stuttgart.



Für das Überleben der Bienen sei es beispielsweise wichtiger, den Rapsbestand als entscheidende Nahrungsquelle zu erhalten als drei Neonicotinoide aus dem Ackerbau zu verbannen.