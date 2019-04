Rosenthal leitet seit 2018 den 1881 eröffneten Gropius-Bau.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Die Direktorin des Berliner Martin-Gropius-Baus, Stephanie Rosenthal, übernimmt in diesem Jahr die Leitung der Jury für die Kunstausstellung Biennale in Venedig. Das gab das Festival bekannt. Rosenthal ist seit gut einem Jahr erste Frau an der Spitze des Gropius Baus.



Die Biennale (11. Mai bis 24. November) präsentiert sich in diesem Jahr zum 58. Mal. Sie gilt neben der documenta in Kassel als weltweit wichtigste Kunstschau. Während der Biennale vergibt die Jury mehrere Preise.