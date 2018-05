Kunde in einem Getränkehandel in Köln. Archivbild Quelle: Henning Kaiser/dpa

Die Bundesbürger geben jedes Jahr Milliarden für den Alkoholkonsum in den eigenen vier Wänden aus. Am tiefsten greifen sie dabei für Bier und Spirituosen in die Tasche. Das geht aus einer Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor.



Dem Papier zufolge kauften die Bundesbürger 2017 pro Kopf rund 74 Liter Bier und Biermixgetränke und gaben dafür rund 7,4 Milliarden Euro im Handel aus. Für Spirituosen summierten sich die Ausgaben der Studie nach auf rund vier Milliarden Euro.