Eine Falcon 9 Rakete mit dem privaten unbemannten Raumfrachter.

Quelle: John Raoux/AP/dpa

Unter anderem mit einem Bierbrau-Experiment an Bord ist der private unbemannte Raumfrachter "Dragon" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Das teilte die Nasa mit.



Der "Dragon" hat mehr als 2.500 Kilogramm Nachschub und Materialien für wissenschaftliche Experimente an Bord, darunter auch ein Bierbrau-Experiment. Damit soll getestet werden, wie Gerste bei Schwerelosigkeit gemälzt werden kann. Am Sonntag soll der "Dragon" an der ISS ankommen.