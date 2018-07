Bisher habe der DFB seine Nationalspieler noch nie zu etwas gezwungen, sondern immer versucht, sie für eine Sache zu überzeugen, sagte Bierhoff. "Das ist uns bei Mesut nicht gelungen. Und insofern hätte man überlegen müssen, ob man sportlich auf ihn verzichtet", so der frühere Nationalspieler. Andererseits hätte Özil "das, was von ihm erwartet wurde, aus bestimmten und offensichtlichen Gründen" so nicht sagen können. Gündogan dagegen habe gesprochen und sich "auch sehr geöffnet", so Bierhoff. "Trotzdem ist er ebenso und weiterhin hart kritisiert worden."