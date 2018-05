... jeder Weg in das kommunistische Narrenparadies ... er führt in die schlimmsten Höllen, die es jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Wolf Biermann

Und deswegen sage ich: Dieser Sieg vor 100 Jahren war eine schwarze, blutige Niederlage für die Menschheit. Und der Vorteil: Wir haben daraus gelernt, dass jeder Weg in das kommunistische Narrenparadies, wo es keine Ungerechtigkeit, keine Ausbeutung, keine Ungleichheit mehr gibt, dass dieser Weg zur Endlösung der sozialen Frage nicht nur nicht funktioniert - das wäre nicht so schlimm -, sondern er funktioniert leider bloß umgekehrt: Er führt in die schlimmsten Höllen, die es jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Und deswegen will einer wie ich nicht, dass dieser Tierversuch an lebendigen Menschen nochmal wiederholt wird.