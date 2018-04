Beide Experten heben deutlich hervor, dass die systematische Nutzung der Daten einen großen Vorteil bringen kann. Sowohl bei Dienstleistern als auch in Produktionsfirmen kann eine Big-Data-Analyse sinnvoll sein, sagt Horn. "Es lohnt sich für jeden, wenn die Lösung auf das Unternehmen zugeschnitten ist." Das könnten auch kleine Projekte sein, die einfach an der richtigen Stelle unternommen wurden. Eine so zugeschnittene Lösung sei dann auch nicht unbedingt teuer. Und: Der erste Schritt in die Digitalisierung und die Nutzung der Big Data kann vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie subventioniert werden.