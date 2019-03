Cannabis-Pflanzen stehen auf einem Feld.

Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa

Zwei Jahre nach der Liberalisierung von medizinischem Cannabis in Deutschland ist die Nachfrage rasant gestiegen. 2018 gaben Apotheken rund 145.000 Einheiten cannabishaltiger Zubereitungen und unverarbeiteter Blüten auf Basis von etwa 95.000 Rezepten zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung ab.



Das sind mehr als dreimal so viele wie in den knapp zehn Monaten von der Freigabe im März 2017 bis Ende 2017. Das zeigen Zahlen der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.