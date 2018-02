Der Spielfilm über die Geschehnisse im Sommercamp auf der norwegischen Insel Utøya erhitzt die Gemüter. Darf man das, so konsequent das Leid derer zeigen, die sich vor den Schüssen des Attentäters verstecken? Ist es nicht viel zu früh dafür? Ist das überhaupt Thema für einen Spielfilm? Die Meinungen dazu bewegen sich zwischen: "Wenn, dann so!" und "Das geht auf gar keinen Fall!".



Der Film ist eine Rekonstruktion des Attentats, ganz aus der Sicht der Opfer, der Jugendlichen, die in Todesangst versuchen zu fliehen, sich in Sicherheit zu bringen, auch wenn keiner weiß, welche Ecke der kleinen Insel sicher ist. 69 Kinder und Jugendliche sind 2011 auf der kleinen Insel gestorben. 72 Minuten hat es von den ersten Schüssen bis zur Festnahme gedauert, 72 Minuten lang zeigt der Film die Verfolgung. In einer einzigen Einstellung und ohne Schnitt.



Die Macher um Regisseur Erik Poppe haben sich alle bekannten Fakten genommen und lange und ausführlich mit Überlebenden gesprochen. Daraus haben sie die Figuren entwickelt, die allesamt fiktiv sind. Ein Film der vielen die Tränen in die Augen treibt. Drei Überlebende des Attentats sind bei der Premiere dabei. Der ganze Kinosaal erhebt sich, als sie auf die Bühne kommen. Eine Überlebende erzählt, dass sie sehr froh über den Film wäre, denn es ließe sich so schwer erzählen, was damals passiert ist. Mit dem Film ginge das viel leichter.