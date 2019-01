Ein Bauarbeiter klettert an einem Sendemast hinunter. Symbolbild

Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bundesnetzagentur hat 2018 in rund 4.700 Fällen in ganz Deutschland Funkstörungen vor Ort aufgeklärt und beseitigt. Mehr als 1.200 Fälle gab es laut der Aufsichtsbehörde dabei in sicherheitsrelevanten Bereichen.



Betroffen waren etwa der Flugfunk, der Funkverkehr von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei, der Bahnfunk oder das öffentliche Mobilfunknetz. In über 1.600 weiteren Fällen suchte der Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur zudem nach ungenehmigten Frequenznutzungen.