Bahnchef Richard Lutz und seinem frisch installierten Güterverkehrsvorstand Alexander Doll könnte also nichts anderes übrig bleiben, als die Verluste der Cargo-Sparte wieder mit Gewinnen in anderen Unternehmensbereichen auszugleichen. Denn vor allem der Fernverkehr brummt. Trotz Konkurrenz durch billige Fernbusse: Noch nie fuhren so viele Menschen ICE und IC wie im letzten Jahr. Ein Fahrgastrekord, der der Bahn auch Rekordumsätze bescherte.



Trotz der guten Entwicklung warnt Bahnexperte Böttger: Selbst wenn die Gewinne bei mehr als zwei Milliarden Euro liegen - für einen Großkonzern wie die Deutsche Bahn sei das viel zu wenig, um nötige Investitionen zu bestreiten. Nach Abzug von Steuern, Dividenden und Zinsen bleibe davon nur noch ein dreistelliger Millionenbetrag. "Wir haben im Fernverkehr in Deutschland die Besonderheit, dass jetzt gerade die Generation neuer Züge kommt. Das sind vier bis fünf Milliarden Euro, die die Bahn dort braucht. Die kann sie nicht einmal annäherungsweise aus eigenen Mitteln aufbringen."



So drohen womöglich neue Schulden. Schon jetzt hat die DB Verbindlichkeiten von rund 20 Milliarden Euro angehäuft. Für einen privatwirtschaftlich organisierten Konzern mit den Kennzahlen der Bahn nach Expertenmeinung schon zu viel. Doch die Deutsche Bahn ist eben kein normaler privatwirtschaftlicher Konzern – sie gehört dem Bund. Und im Zweifelsfall muss somit der Steuerzahler gerade stehen.