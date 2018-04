Dass der weitgehend freier und globaler werdende Handel mehr gegen die weltweite Armut vermocht hat als zahllose Hilfsprogramme, stößt immerhin bei einer Mehrheit der Teilnehmer auf nicht ganz so taube Ohren wie in Washington und Peking. Immerhin schätzt der IWF das Weltwirtschaftswachstum 2018 und 2019 auf 3,9 Prozent – das ist schon beruhigend. Die Saat für ein Abflauen danach ist aber schon gelegt. Daher auch die für den IWF eher nicht so typischen Warnungen vor den Staatsschulden. Noch im Falle Griechenlands war man da lange nicht überzeugt von einer Sparpolitik. Dass die aber nötig bleibt, wird vor allem klar, wenn man bedenkt, dass Griechenland nach dem Auslaufen der Rettungsprogramme im August wieder gänzlich auf eigenen Beinen stehen will. Was unter anderem die Bundesregierung begrüßt – ein Experiment bleibt das gleichwohl nach allem, was das Land erlebt, erlitten und selbst verschuldet hat.