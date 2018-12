Ausgebranntes Fahrzeug in der Nähe des Arc de Triomphe in Paris.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Der Polizeichef von Paris hat die jüngsten Ausschreitungen im Zuge der Proteste gegen Steuererhöhungen als inakzeptable Gewalt verurteilt. Sechs Gebäude, mehr als 130 provisorische Barrikaden und 112 Fahrzeuge seien in Brand gesteckt worden, sagte Polizeipräfekt Michel Delpuech.



Bei den Zusammenstößen hätten Protestierende Hämmer, Gartenwerkzeuge, Bolzen und Sprühdosen eingesetzt. An den Ausschreitungen sei auch eine "große Zahl" von Aktivisten in gelben Warnwesten beteiligt gewesen.