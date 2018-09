Die Schweinepest war ein Grund für verstärkte Wildschweinjagden. Quelle: Bernd Settnik/ZB/dpa

Jäger haben in der Saison 2017/18 deutlich mehr Wildschweine erlegt als in den Vorjahren. Über 820.000 abgeschossene Tieren entsprechen laut Jagdverband einer Steigerung von rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor zehn Jahren waren es mit 480.000 Tieren noch deutlich weniger.



Wegen der guten Ernährungssituation liege die Vermehrungsrate der Tiere in Deutschland inzwischen bei rund 250 Prozent. Die hohe Abschussrate sei aber auch eine Konsequenz der drohenden Afrikanischen Schweinepest.