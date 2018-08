Eine halbe Milliarde Euro für bessere Luft in deutschen Städten: Dieses "Sofortprogramm Saubere Luft" verkündete Angela Merkel vor einem Jahr nach dem ersten Dieselgipfel. Ende November 2017, direkt nach der zweiten Auflage des Krisentreffens zwischen Kanzlerin und Kommunen, wurde der Topf dann sogar auf eine Milliarde Euro erweitert. Nicht nur den Besitzern älterer Dieselfahrzeuge, denen drohende Fahrverbote wegen hoher Stickoxidbelastungen in Innenstädten auf den Nägeln brannten, verschaffte das wieder Luft zum Atmen: Sofortige Hilfe, das hörte sich beruhigend an. Aber was ist daraus geworden?