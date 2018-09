Nachbar Mecklenburg-Vorpommern war da immer einen Schritt voraus, doch inzwischen habe Schleswig-Holstein aufgeholt, und zwar mit Angeboten an beiden Küsten. So sind etwa in Sankt-Peter Ording etliche neue Hotels entstanden, die sich mit ihren Angeboten auch an jene richten, die kurzentschlossen an die Küste wollen. Das Hallenbad wurde renoviert, die Fußgängerzone ebenfalls. Wer im Juli und im August noch schnell mal nach Sankt-Peter Ording wollte, hatte das Nachsehen. Alles ausgebucht.