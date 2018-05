ZDF: Nach einem Jahr: Was mögen die Franzosen an Macron - und was nicht?



Édouard Lecerf: Im Grunde sind es dieselben Dinge, die die Franzosen an ihm mögen oder nicht mögen. Es sind die beiden Seiten der Medaille Macron. Die große Mehrheit denkt, dass er das Ansehen Frankreichs in der Welt verbessert. Das hat schon damals viele seiner Wähler motiviert, und es bleibt ein wichtiger Punkt. 70 bis 75 Prozent der Franzosen meinen, dass das Bild Frankreichs sich dank Macron verbessert hat - dank seiner Art, sich auszudrücken, sich zu positionieren, dank seiner Beziehungen zu anderen Staatschefs.



ZDF: Sie sind also stolz?



Lecerf: Ja, die Franzosen haben ihren Stolz wiedergefunden. Sie hatten das Gefühl, den Platz, der ihnen eigentlich zusteht, verloren zu haben. Heute, mit Macron, ist der Stolz zurück.



ZDF: Macron gilt als kämpferisch und entschlossen. Er zieht alles durch. Man hat es kürzlich bei einem Fernseh-Interview gesehen, das eher einem Boxkampf glich. Er hat sich aber trotz der beiden harten, aggressiven Journalisten gut geschlagen. Es ging darum, den Franzosen Sicherheit zu vermitteln. Er hat sich diese schweren Gegner sogar bewusst ausgesucht, um zu zeigen, dass er ihnen gewachsen ist.



Lecerf: Und die Franzosen mögen das?



ZDF: Ja, in gewisser Hinsicht mögen das die Franzosen, sie mögen seine Beständigkeit. Bei einer Umfrage hat uns jemand schon drei Monate nach der Präsidentschaftswahl etwas Interessantes gesagt: Macron wird unbeliebt werden, das beruhigt mich. Die Franzosen gehen davon aus, dass er Widerstand verkraftet, dass er trotz aller Proteste an seinem Kurs festhalten wird. Das beruhigt sie.



Aber ein anderer Teil der Bevölkerung fürchtet die andere Seite der Medaille: Dass er zu weit geht, dass er nicht zuhört, dass er den Franzosen entrückt ist, dass er dickköpfig ist und manchmal an der Grenze zum Undemokratischen handelt. Dass er so sehr von sich überzeugt ist und mit seinen Reformen weiterkommen will, dass er nur vorgibt zu diskutieren, aber eigentlich ist alles längst entschieden - und zwar von ihm.



ZDF: Macron hat einen gefährlichen Kampf begonnen - die Reform der französischen Eisenbahn. Unterstützen die Franzosen mehrheitlich eher die Reform oder eher die Gewerkschaft der Eisenbahner?



Lecerf: Die Umfragen zeigen deutlich, dass die Franzosen die Reform mehrheitlich unterstützen. Zum einen ist die Staatsbahn SNCF ein Symbol, an dem sich zeigen lässt - darauf setzt Macron - dass Frankreich sich bewegen kann, auch wenn es Widerstand gibt.



Zum anderen denken die Franzosen: Wenn Macron diese Reform nicht anpackt, dann ist seine gesamte Reformbewegung zum Scheitern verurteilt. In der Vergangenheit haben sich mehrere Präsidenten an den Konflikten mit den Gewerkschaften die Zähne ausgebissen - am Ende mussten sie auf ihre Reformen verzichten. Also, sowohl die Franzosen als auch der Präsident haben ein Interesse daran, dass diese Reform umgesetzt wird.

