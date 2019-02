Reallöhne 2018 um 1,0 Prozent gestiegen. Archivbild

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die Arbeitnehmer in Deutschland hatten auch 2018 mehr Geld in der Tasche. Die um die Preissteigerungen bereinigten Löhne stiegen um 1,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt auf Grundlage vorläufiger Zahlen berichtete.



Den nominalen Lohnsteigerungen von 3,0 Prozent standen um 1,9 Prozent höhere Verbraucherpreise gegenüber. In den letzten zehn Jahren betrug die durchschnittliche Reallohnsteigerung 1,1 Prozent pro Jahr. Lediglich im Jahr 2013 hatte es einen leicht negativen Wert gegeben.