Rettungsautos nach einem Badeunfall an einem See. Symbolbild

Quelle: Philipp Schulze/dpa

Die Zahl der Badetoten in Deutschland ist in diesem Sommer bisher deutlich niedriger als im Vorjahr. Bis Ende August ertranken 348 Menschen, 97 weniger als im Vorjahreszeitraum. Das teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit.



"Der Sommer war dieses Mal etwas verhaltener", sagte DLRG-Präsident Achim Haag. Die Ursachen für das Ertrinken seien seit Jahren dieselben: Leichtsinn, Überschätzen der Leistungsfähigkeit, zu hohe Risikobereitschaft und das Schwimmen in unbewachten Gewässern.