Herrmann: Wir versuchen in der Unterbringung das möglichst zu vermeiden, dass Menschen unterschiedlicher Ethnien, die womöglich in ihrem Herkunftsland schon gegeneinander unterwegs waren, hier in die gleiche Unterkunft kommen. Das ist natürlich auch zum Teil abhängig von den Angaben, die die jeweiligen Flüchtlinge machen - und hängt natürlich auch von den räumlichen Verhältnissen ab. Aber klar ist: In aller Regel versuchen wir das in der Unterbringung zu vermeiden. Das sind Konflikte, die aber sehr wohl auch in anderen Bundesländern bekannt sind.