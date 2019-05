Insgesamt 751 Parlamentarier haben in 274 Plenarsitzungen getagt. 232 davon gingen in Straßburg über die Bühne, 42 in Brüssel. Für Ordnung sorgte dabei der Parlamentspräsident - von 2014 an war das der deutsche SPD-Politiker Martin Schulz. Wegen dessen Wechsel in die Bundespolitik übernahm den Job 2017 der konservative Italiener Antonio Tajani. Unterstützt wurde er dabei von 14 Vizepräsidenten.