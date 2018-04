2017 war das dritte Rekordjahr in Folge für Spohr, dessen Vertrag am Mittwoch für fünf weitere Jahre bis Ende 2023 verlängert worden war. Allerdings gab es auch einige Sondereffekte in der Bilanz. So zahlte sich die Tarifeinigung mit den Piloten aus. Eine halbe Milliarde Euro muss die Lufthansa nun nicht mehr für die Betriebsrenten der Piloten garantieren. In den kommenden Jahren sinken die Kosten allein deshalb um 150 Millionen Euro im Jahr, sagte Finanzvorstand Ulrik Svensson. Er kündigte auch eine Dividendenerhöhung um 60 Prozent an - auf 80 Cent je Aktie. Auf dieser Höhe solle die Ausschüttung in den kommenden Jahren mindestens bleiben, versprach er. Im vergangenen Jahr hatte die Lufthansa-Aktie mit einem Plus von 150 Prozent die beste Kursentwicklung im Dax hingelegt. Seither hat die Aktie jedoch um etwa ein Zehntel verloren – einige Anteilseigner nahmen Gewinne mit.