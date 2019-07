Die Beispiele zeigen, in welchen hakeligen Diskussionen die Luftfahrt steckt. Bis hin zum Verlangen nach Verstaatlichung des Flugverkehrs geht es, wobei davon in Deutschland weit über hundert Flugbetriebe betroffen wären: Sie alle haben eine Startlizenz, ob klein oder groß. Das Kerngeschäft von Carsten Spohr ist dabei doch ein ganz anderes. Er muss den Konzern ungeachtet der Rahmenbedingungen voranbringen, und die Beispiele aus dem europäischen Ausland zeigen, dass das nicht ohne weiteres möglich ist.



Von unten drücken die Billigflieger wie Ryanair, die Lufthansa mit ihrer Marke Eurowings am Boden zu halten versucht - es gelingt eher schlecht als recht. Im allgemeinen Wettbewerb um Verknappung der Leistungen ist Lufthansa mit allen Marken dabei - sei es beim symbolisch wichtigen Essen an Bord oder bei strenger Gewichtung des Passagiergepäcks: Die kleinen Großzügigkeiten für den Kunden gibt es längst nicht mehr. Was früher ein normaler Sitz im Flugzeug war, wird heute extra bezahlt, sozusagen: das Zurücklehnen wird besteuert und bezahlt.