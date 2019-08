Ein Schild von Uber an einer Straße. Symbolbild

Quelle: Jens Kalaene/zb/dpa

Der Fahrdienst-Vermittler Uber hat in dem ersten Quartal an der Börse einen Verlust von 5,2 Milliarden Dollar erlitten. Den Löwenanteil dazu trug dessen Praxis bei, Mitarbeiter mit Aktien zu bezahlen. Allein auf diese mit dem Börsengang verbuchte Aktienvergütung entfielen 3,9 Milliarden Dollar der roten Zahlen.



Analysten hatten mit einem Verlust in dieser Größenordnung gerechnet. Zugleich gab es ein Alarmsignal aus dem Kerngeschäft: Der Umsatz mit Fahrdiensten wuchs lediglich um zwei Prozent.