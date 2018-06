Seit dem 15. Juni 2017 gilt die neue EU-Regelung zum Roaming. Quelle: Daniel Naupold/dpa

Ein Jahr nach dem Wegfall der Roaming-Gebühren in der EU ziehen Verbraucherschützer eine positive Bilanz. "Der prophezeite Bärendienst am Verbraucher durch steigende Preise ist ausgeblieben", sagte Lina Ehrig vom Bundesverband der Verbraucherzentrale.



Auch europäische Verbraucherschützer sind zufrieden: "Verbraucher genießen es, überall in der EU zu telefonieren, SMS zu schreiben und im Internet zu surfen, als wären sie zu Hause", sagte Ursula Pachl vom Verbraucherschutzverbands BEUC.