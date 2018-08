Klar ist: Beim G20-Treffen vor einem Jahr brannte die Hamburger Schanze, 2018 brennt die Luft. Alle fürchten wegen der angedrohten US-Autozölle eine massive Wirtschaftskrise. Der zurückhaltende Scholz nennt das Risiko "unkalkulierbar". Und er will nicht orakeln, was kommt. Stattdessen setzt er auf Einsicht. Man müsse den Amerikanern klar machen, dass Zölle vor allem ihnen selbst schadeten. "Was soll Juncker am kommenden Mittwoch zu Trump sagen?", fragt ein Journalist in der Abschluss-Pressekonferenz und spielt auf ein Treffen des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker mit US-Präsident Donald Trump in Washington an. "Lass es sein", antwortet Scholz.