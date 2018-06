Wie schon in Klagenfurt gegen Österreich (1:2) war der Spannungsabfall beim Weltmeister ebenso erschreckend wie die Lücken in der Rückwärtsbewegung. Einmal hob der absprachegemäß nur eine Halbzeit lang eingesetzte Kapitän Manuel Neuer vorwurfsvoll die Hände, weil seine Vorderleute noch an der Mittellinie herumtrabten. Deutschland bot Lücken an, die jeder stärkere Gegner – beispielweise Mexiko zum WM-Auftakt am 17. Juni – gewiss bestrafen würde. Dass Juan Antonio Pizzi, der Nationaltrainer von Saudi-Arabien, das deutsche Team trotzdem tapfer in den Status eines Titelfavoriten hob, war nur der Höflichkeit des Argentiniers geschuldet. Die Mission Titelverteidigung ist in dieser Form in ernster Gefahr.