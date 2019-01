Für die Versicherer wird es also immer teurer. Mehr Kosten, steigende Preise? Versicherungen müssen "die Schadenzunahme in ihrem Risikomanagement und der Kalkulation des Risikopreises berücksichtigen", heißt es dazu in der Presseerklärung der Munich Re. Zuletzt habe der hohe Wettbewerb deutliche Preissteigerungen verhindert, erklärt dazu ein Konzernsprecher auf Nachfrage. Aber: "Die Preise müssen auf mittlere Sicht das Risiko abbilden." Heißt: Dass es in einzelnen Regionen und Kategorien zu Steigerungen kommt, sei nicht ausgeschlossen.