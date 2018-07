In der Twitter-App etwa sei es seit Anfang des Jahres möglich, etwa beleidigende Tweets zu melden und sich per Häkchen auf das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz "NetzDG", zu berufen. "Mehr als 50 Leute nehmen sich Twitters Arbeit an, die NetzDG-Beschwerden zu bearbeiten", so ein Sprecher des Konzerns. Die Mitarbeiter sprächen neben Deutsch auch Arabisch, Türkisch oder Portugiesisch und seien bereits vor dem 1. Januar 2018 entsprechend geschult worden. Die meisten Beschwerden seien wegen Volksverhetzung eingegangen, am zweithäufigsten beschwerten sich Twitter-Nutzer über Beleidigungen.