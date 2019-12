Die Oppositionsvertreter warfen den Bundesbehörden vor, zu lange an der These festgehalten zu haben, Amri sei Einzeltäter gewesen. "Amri hatte Kontakt zum Who is Who der damaligen Islamistenszene", sagte der FDP-Mann im Ausschuss, Benjamin Strasser. Beim Umfang seiner Kontakte - etwa auch zur radikalsten Moschee in Berlin - lasse sich ein Netzwerk nicht verneinen. Auch die These des früheren Bundesinnenministers Thomas de Maizière (CDU), die Behördenfehler seien ein "reiner Polizeifall", lasse sich nicht halten, sagte Strasser von der FDP. BKA und Bundesverfassungsschutz hatten schon 2016 Erkenntnisse zu Amri.