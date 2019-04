Wir müssen in erster Linie Umweltbelange ernstnehmen. Auch wenn Leute sagen 'da können wir nichts machen'. Nein, wir müssen was machen! Und zwar ganz dringend! Grünen-Abgeordneter Martin Häusling

Auch beim Thema Plastikmüll machte das Europaparlament Druck: Es setzte durch, dass ab 2021 Plastik-Geschirr und Besteck, Trinkhalme, Ohrstäbchen und Luftballonstäbe verboten werden - jene Produkte also, zu denen es längst umweltfreundliche Alternativen gibt. Außerdem müssen bis 2029 EU-weit 90 Prozent aller Flaschen recycelt werden. Für Martin Häusling eine Herzensangelegenheit. Er sitzt für die Grünen im Europäischen Parlament und zeigt keine Scheu, sich mit den Großen in der Industrie anzulegen. "Die Verpackungsindustrie kam gleich an und sprach erstmal von dem drohenden Verlust vieler Arbeitsplätze. Nein, darum geht es nicht", sagt er. "Wir müssen in erster Linie Umweltbelange ernstnehmen. Auch wenn Leute sagen: 'Da können wir nichts machen'. Nein, wir müssen was machen! Und zwar ganz dringend!"