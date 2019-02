Es geht darum, Milliardeninvestitionen zu mobilisieren und wir brauchen Sicherheit. Insofern ist es richtig, erst einmal Klarheit zu schaffen. Markus Haas, Telefonica Deutschland

Währenddessen startet 5G bereits in anderen Ländern. Die Mobilfunkbetreiber in der Schweiz haben kurz nach der Lizenzvergabe schon erste Angebote für ihre Kunden - in sehr bescheidenem Umfang, aber immerhin - und Nordamerika oder China drohen ebenfalls davonzuziehen. In Wahrheit ist das aber nicht zu erwarten. Diese Verzögerung sind sinnvoll, um die Lizenzbedingungen rechtlich zu klären. "Es geht darum, Milliardeninvestitionen zu mobilisieren und wir brauchen Sicherheit. Insofern ist es richtig, erst einmal Klarheit zu schaffen", sagte der Vorstand von Telefonica Deutschland (O2), Markus Haas, dem ZDF.