Im vergangenen Monat erst hat Nestlé den Verkauf seines Süßwarengeschäftes in den USA an den Nutella-Produzenten Ferrero abgeschlossen. Dagegen versucht der Konzern andere Bereiche auszubauen - kauft also auch hinzu. Mit Wasser und Kaffee beispielsweise will das Unternehmen in Zukunft noch stärker die Konsumenten weltweit beglücken.