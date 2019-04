"Man ist dann nicht mehr Demokrat oder Republikaner, nicht mehr Anhänger oder Skeptiker der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Beide befinden sich dann buchstäblich auf demselben Level. Xavier Cortada, Künstler

Auf der Website einer Lokalzeitung wird in Kommentaren kritisiert, die Schilder könnten sich für den Wert der örtlichen Immobilien als verheerend erweisen. "Will irgendwer ernsthaft so etwas vor den teuren Häusern in Pinecrest stehen haben? Vielleicht sind die Häuser ja gar nicht mehr so teuer, sobald die Welt davon überzeugt ist, dass sie in wenigen Jahren unter Wasser stehen werden", hieß es in einem Beitrag.



Doch ganz unabhängig von politischen Einstellungen oder Meinungen zu dem Kunstprojekt: Die Gefahr für die Hausbesitzer ist real. Laut aktuellen Berechnungen des von vier betroffenen Bezirken gegründeten Southeast Florida Regional Climate Change Compact wird der durchschnittliche Meeresspiegel gegenüber 1992 bis zum Jahr 2030 um etwa 15 bis 25 Zentimeter und bis zum Jahr 2060 um etwa 35 bis 65 Zentimeter steigen.