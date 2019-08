Wandgemälde von Victor Arnautoff in der High School.

Quelle: Eric Risberg/AP/dpa

Seit über 80 Jahren zieren 13 große Wandgemälde des russischen Künstlers Victor Arnautoff die George Washington High School in San Francisco. Doch nun haben die Fresken in der liberalen Westküstenstadt eine heftige Debatte ausgelöst. Übermalen, abdecken oder vorzeigen? Schüler, Lehrer, Behörden, Historiker und Politiker ringen in dem brisanten Streit um Zensur, Rassismus und politischer Korrektheit um eine Lösung.



Kritiker stoßen sich an der Darstellung über das Leben des ersten US-Präsidenten George Washington vor allem an der Abbildung von Sklaven und getöteten Ureinwohnern. "Es ist aber wichtig, unsere Geschichte zu bewahren", betonte der Geschichtsprofessor Robert Cherny am Samstag im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.