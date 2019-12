Nachrichten - Thomas Gottschalk und Mike Krüger bei Dreharbeiten zum Kinofilm "Die Supernasen" (4/11)

thomas gottschalk (l) und mike krueger waehrend der dreharbeiten am woerthersee im juni 1983 zum kinofilm 'die supernasen'. gottschalk ist einer der bekanntesten deutschen fernsehmoderatoren. mit der zdf-show «wetten, dass..?» steht er als einer der letzten vertreter der grossen samstagabendunterhaltung vor der kamera. foto: istvan bajzat (zu dpa-hintergrund 'stationen in der karriere von thomas gottschalk' vom 15.06.2011) +++(c) dpa - bildfunk+++