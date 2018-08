Viele der Demonstrationsteilnehmer waren im Ausland lebende Rumänen, die eigens für die Proteste in ihre Heimat gereist waren. An der Demonstration am Samstagabend nahmen Medienberichten zufolge rund 30.000 Menschen teil. Sie versammelten sich in Bukarest und skandierten "Nieder mit der Regierung" und "Gerechtigkeit, nicht Korruption".