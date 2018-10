Es geht um ihre Schicksale in Syrien, im Irak, um das Leiden der geflüchteten Rohingya in Bangladesch, aber auch um das in Großbritannien und Hannover-Linden. All diese Kinder dort haben Schreckliches erlebt. Damit sie nicht vergessen werden, haben Fotografen ihr Leben in Fotos festgehalten. Die 13 besten Bilder hat das Kinderhilfswerk UNICEF heute prämiert. Der erste Preis geht an den zweifachen Pulitzer-Preisträger Muhammed Muheisen, der die fünfjährige Zahra aus Syrien in einem Flüchtlingslager in Jordanien fotografierte. Die Plätze zwei und drei dokumentieren das Schicksal der Kinder und Mütter der Rohingya, die aus Myanmar fliehen mussten.