Vier Monate nach dem Sturz des Machthabers Omar al-Baschir hatten sich am Samstag die Putschisten aus dem Militär und die oppositionelle Demokratiebewegung auf einen Weg hin zu einer Übergangsregierung geeinigt. Sie unterzeichneten ein Abkommen zur Aufteilung der Macht. Unter anderem soll in dem Krisenstaat ein Rat aus Militärangehörigen und Zivilisten gebildet werden. Er soll drei Jahre und drei Monate an der Macht bleiben.