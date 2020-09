Rohingya-Flüchtlinge gehen mit ihrem Gepäck. Archivbild

Quelle: Km Asad/ZUMA Wire/dpa

Die Regierung in Dhaka will in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen ein Bildungsprogramm für Rohingya-Kinder aus Myanmar starten, die in Flüchtlingslagern in Bangladesch leben. Das kündigte der Chef der bangladeschischen Flüchtlingskommission, Mahbub Alam Talukder, an.



Demnach sollen zunächst 10.000 Mädchen und Jungen bis zu einem Alter von 14 Jahren von dem Programm profitieren, das weitgehend dem Lehrplan der Schulen in Myanmar folgt.