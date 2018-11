Die Zahl der Kinder in Deutschland ist in den vergangenen 20 Jahren um 14 Prozent gesunken. 2017 lebten demnach 13,4 Millionen Minderjährige in Privathaushalten, 2007 waren es noch 15,7 Millionen gewesen. Der Anteil der unter 18-Jährigen an der Gesamtbevölkerung sank in dem Zeitraum von 19 auf 16 Prozent, wie die beteiligten Institutionen in Berlin bekanntgaben.