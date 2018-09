Ein Schüler meldet sich während einer Mathestunde. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Zu wenig Lehrer und Erzieher, eine wachsende Kluft zwischen Bildungsgewinnern und -verlierern: Kitas und Schulen in Deutschland müssen nach Ansicht von Experten besser für den stetig wachsenden Zulauf von Kindern und Jugendlichen gerüstet werden.



Dabei müssten benachteiligte Kinder, etwa aus zugewanderten Familien, besser gefördert werden. Das geht aus dem Bildungsbericht 2018 hervor, der in Berlin vorgestellt wurde. Die Experten sehen enorme Investitionen als nötig an.