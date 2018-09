Schüler und Lehrer im Klassenzimmer Quelle: dpa

Immer mehr Menschen in Deutschland bilden sich - vom Kleinkind bis zum Hochbetagten. Im Jahr 2016 gab es 17,1 Millionen sogenannte Bildungsteilnehmer, wie aus dem aktuellen Bildungsbericht der Kultusministerkonferenz und des Bundesbildungsministerium am Freitag in Berlin hervorgeht.