Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Archiv).

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Baden-Württemberg will der geplanten Grundgesetzänderung zur Bildungsfinanzierung im Bundesrat nicht zustimmen und sucht dafür Verbündete. "Wir werden diese Pläne ablehnen und damit auch auf andere Länder zugehen", erklärte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Es werde in den Kernbereich der Länder, nämlich in den Kultusbereich, eingegriffen.



Die schwarz-rote Bundesregierung hatte sich mit FDP und Grünen im Bundestag auf eine Änderung des Grundgesetzes geeinigt.