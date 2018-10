Deutschland belegt nur Platz 23 und liegt damit im Mittelfeld. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Deutschland steht bei der Bildungsgerechtigkeit im Vergleich zu anderen Industrieländern nur im Mittelfeld. Das ergab eine Studie des UN-Kinderhilfswerks Unicef, für die 41 Industrieländer verglichen wurden.



Die höchste Bildungsgerechtigkeit gibt es demnach in Lettland. Bulgarien und Malta stehen am Ende der Rangliste. Deutschland belege Platz 23 und liege im unteren Mittelfeld. Das bedeute, dass auch Kinder in reichen Ländern nicht automatisch gleiche Chancen auf gute Bildung hätten.